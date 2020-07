Coronavirus, nelle Marche un altro un giorno senza morti: è il diciassettesimo di fila/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Per il diciassettesimo giorno consecutivo oggi, giovedì 2 luglio, non sono stati resgitrati morti per Coronavirus nelle Marche. Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

OGGI TRE NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti. Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

