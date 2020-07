La barista salva un cliente in arresto respiratorio con il massaggio cardiaco: il sindaco premia Barbara

SAN BENEDETTO - L'episodio avvenuto nei giorni scorsi al bar Affinity di San Benedetto con la titolare, Barbara Pompei, che ha salvato un cliente grazie al massaggio cardiaco non poteva, ovviamente, passare inosservato neppure in Comune.

Così in mattinata il sindaco Pasqualino Piunti ha raggiunto il locale di via Piemonte per complimentarsi personalmente, a e nome dell'amministrazione comunale, con la barista alla quale ha anche consegnato un simbolico riconoscimento a nome del comune. La Pompei, aiutata dal fratello Giulio e guidata al telefono da un operatore del 118, era infatti riuscita a rianimare un settantenne che, colto da malore, era andato in blocco respiratorio.

