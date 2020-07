Sette chili di eroina spacciati in un anno all'Hotel House, scacco alla banda dello sballo: quattro arresti

PORTO RECANATI - Spaccio all'Hotel House e nelle vicinanze del palazzo multietnico di Porto Recanati: 4 arresti (tre persone in carcere, una ai domiciliari). L'indagine della Guardia di finanza ha permesso di accertare 4.500 cessioni di stupefacenti in un anno, corrispondenti a 7 chili di eroina. Un giro d'affari di oltre 200mila euro. L'operazione è stata denominata Half Hand.

