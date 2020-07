Coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi nelle Marche: uno ciascuno a Pesaro, Ancona e Macerata/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti. Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

SEDICI GIORNI SENZA MORTI NELLE MARCHE

Per il sedicesimo giorno consecutivo ieri non sono stati resgitrati morti per Coronavirus nelle Marche. Il Gores segnala che 4 decessi precedentemente classificati come Covid-19 sono stati riconsiderati come non Covid-19. Quindi il totale dei decessi scende da 991 a 987. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

