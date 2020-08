Coronavirus, rientri dalla Romania e dalla Sardegna, ma i nuovi positivi nelle Marche sono "solo" 12/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tronano a scendere i nuovi positivi oggi, sabato 29 agosto, nelle Marche. Dopo i picchi dei giorni scorsi, soprattutto giovedì, oggi sono stati segnalati 12 contagiati

LEGGI ANCHE:

Marche in controtendenza: 510 test sierologici al giorno. In fila docenti e personale

Allarme Coronavirus: cancellato lo zero, una persona ricoverata in terapia intensiva

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1791 tamponi: 943 nel percorso nuove diagnosi e 848 nel percorso guariti. I positivi sono 12 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Romania), un rientro dalla Sardegna, 4 soggetti sintomatici, 3 contatti domestici e 2 casi in fase di verifica.