ANCONA - Allarme Coronavirus tra contagi che vanno a zig zag con dati preoccupanti che si alternano ad altre situazioni standard ma fa pensare il fatto che il bollettino del Gores oggi alla voce "ricoveri in terapia intensiva" vede cancellato lo zero perchè c'è un paziente in condizioni da monitorare con estrema attenzione. Sono invece otto le persone ricoverate in reparti non intensivi.

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA