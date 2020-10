Coronavirus, un altro morto nelle Marche. I malati si aggravano: crescono ricoverati e terapie intensive/ La mappa del contagio

ANCONA - Un'altra vittima del Covid nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l'ospedale di San Benedetto si è verificato il decesso di una signora di 85 anni residente ad Ascoli Piceno che presentava patologie pregresse. Sono 1.009 i morti nelle Marche dall'inizio dell'epidemia: 601 uomini e 408 donne.

Il Gores che ha comunicato che oggi, nelle Marche, sono 282 (+4) i malalti di Covid ricoverati nelle Marche. E diversi si stanno aggravando, sono infatti 49 (+19) i ciroverati in reparti di terapia semi intesiva e 32 (+4) in terapia intensiva. Due di loro al Covid Hospital di Civitanova, da poco riaperto. Sono 8.800 (+352) le persone in isolamento, tra loro 351 (+56) sono operatori sanitari

