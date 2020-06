Coronavirus, un altro giorno senza morti: le Marche da una settimana a "decessi zero"/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, anche oggi nelle Marche non sono state registrate vittime. É il settimo giorno di fila: quindi per la nostra regione si tratta della prima settimana a "decessi zero". Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.

OGGI TRE NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Il Gores ha comunicato nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 522 tamponi, di cui 224 nel percorso nuove diagnosi, 115 nel percorso guariti e 183 nel percorso Hotel House. Oggi si registrano un caso positivo in provincia di Macerata nel percorso nuove diagnosi e 2 nel percorso Hotel House

