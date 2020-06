Coronavirus, 23 morti e 218 casi positivi in più: "solo" tre decessi in Lombardia

Ultimo aggiornamento: 18:04

In Italia altre 23 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.657. Ieri il dato era di 24 vittime. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 22 giugno. Dei 23 decessi registrati oggi "solo" 3 provengono dalla Lombardia, 4 invece dal Piemonte, 4 dall'Emilia Romagna, 4 dalla Toscana, 3 dal Lazio, 3 dalla Liguria, 1 dal Veneto, 1 dall'Abruzzo. Nessun morto in dodici regioni.Con 11.573 tamponi in meno rispetto a ieri resta sostanzialmente invariato l'aumento di casi positivi che si attesta a 218 in più nelle ultime 24 ore. Di questi 143 sono stati registrati in Lombardia a fronte però di un numero simile di test effettuati. Altri 22 provengono dall'Emilia Romagna, 11 dalla provincia autonoma di Bolzano. Sotto i dieci casi il resto delle regioni italiane con sette di esse ferme a contagio zero. La Regione Marche ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, aggiungendo tre casi precedentemente non inseriti e fa registrare zero morti anche oggi, il settimo giorno consecutivo.Con 533 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive scende a 20.637, con una diminuzione di 335 unità. Sono 127 i malati in terapia intensiva, 21 in meno rispetto a ieri, e 2.038 i ricoverati con sintomi, 276 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 238.720 (218 in più rispetto a ieri), di cui 34.657 morti e 183.426 guariti o dimessi, 533 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 20.637 persone, ieri era di 20.972, una diminuzione di 335 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.013.342, 28.972 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.057.902. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 127 i malati in terapia intensiva, 21 in meno rispetto a ieri. Di questi, 51 sono in Lombardia (-2). I ricoverati con sintomi sono 2.038, 276 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 18.472 (-38).