iorestoacasa: una sedia, un manico di scopa e due bottiglie d'acqua per restare in forma in isolamento

Basta poco per perdere l’abitudine all’allenamento e cedere il passo alla pigrizia in questi giorni di stop forzato. Per questo è fondamentale concentrarsi sull’obiettivo finale: mantenere il più possibile la forma conquistata in ore e ore di palestra, sudando sopra i tapis roulant, durante gli allenamenti cardio, sollevando pesi, muovendosi a ritmo alla lezione di aerobica. Oggi vogliamo concentrarci su una serie di allenamenti basici, senza eccessivi sforzi ma che se eseguiti con costanza possono contribuire al mantenimento della forma fisica. E allora: prendete una sedia, il manico di una scopa e due bottigliette d’acqua da mezzo litro.

Con la sedia possiamo effettuare due esercizi: una serie di addominali (sdraiati supini, mani dietro la nuca, gambe alzate a 90° e i talloni appoggiati sulla seduta) alzando il busto e ritornando indietro senza mai appoggiare le spalle. Non sforzate il collo, sguardo puntato al soffitto: sono le spalle a sollevarsi da terra. E una serie per i glutei. Appoggiate le mani alla spalliera allungandovi con il busto, poi sollevate alternando prima la gamba destra poi quella sinistra, stando attenti che le gambe siano parallele al pavimento. Mantenete la gamba sollevata per 30 secondi, poi cambiate.

Afferrate ai lati il bastone di una scopa e portatelo sopra le spalle e lentamente riportatelo fino ai fianchi: 10 ripetizioni per 3 volte sono sufficienti. Stessa cosa con le bottigliette d’acqua che utilizzerete come pesi: braccia distese, sollevatele lateralmente verso l’alto fino all’altezza della spalla - stando attenti a mantenere la distanza tra collo e spalle - e riportatele giù lentamente. Buon allenamento!

Ultimo aggiornamento: 15:11

