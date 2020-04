iorestoacasa, capelli indomabili? Provate olio e miele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capelli sfibrati, secchi, indomabili. Come noi sentono la mancanza delle cure delle nostre hair stylist e più della pelle risentono del nostro umore. Oggi cerchiamo rigenerare i capelli utilizzando ingredienti che tutte abbiamo nella nostra dispensa. Sono impacchi a base naturale studiati per le diverse tipologie, che valgono per noi donne ma anche per gli uomini. Un mix di olio e miele per esempio può aiutare a rendere meno crespi e più morbidi i capelli ricci e quelli particolarmente secchi: è un composto nutriente che fa davvero rinascere i nostri capelli anche quelli sfibrati e stressati dalle colorazioni o dall’uso della piastra.Come preparare le mascherePer i capelli grassi abbiamo scelto un impacco che sfrutta il potere sgrassante del succo di limone, ricco di vitamina C, il bicarbonato di sodio che svolge la stessa funzione ma allo stesso tempo li rende molto luminosi e il gel di aloe vera che è un rimedio dalle mille risorse: rinforzante, anticaduta e tiene a bada l’eccesso di sebo sulla cute.Il rimedio sempre attualeL’ultimo impacco che proponiamo è il classico e intramontabile rimedio della nonna: mixando acqua, menta e aceto di mele otteniamo un lucidante naturale per i nostri capelli ma anche purificante per il cuoio capelluto. La menta rinfresca e lenisce, L’aceto di mele è ricco di vitamine e ha proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie. Dopo i tempi di posa che abbiamo riportato in tabella è necessario sciacquare bene ed utilizzare uno shampoo adatto ai vostri capelli per ottenere il risultato migliore. Attenti all’asciugatura. Tamponate con un telo e usate il phon ad una temperatura media.