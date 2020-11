Il coronavirus corre nelle Marche: otto morti in un giorno e 60 ricoverati in terapia intensiva

ANCONA - Siamo in zona gialla ma il Covid non risparmia le vite dei marchigiani più fragili contagiati da questo maledetto virus.

Ieri sono morti altri otto pazienti tra i 79 e gli 92 anni, tutti con patologie pregresse, che non sono riusciti a superare gli effetti devastanti del Coronavirus. Si tratta di tre uomini e 5 donne ed erano residenti a Fermo, Pesaro, Ancona, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio.

La lista drammatica

I decessi avvenuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche sono 1.045, una conta drammatica che ha avuto un picco nella giornata in cui è entrato in vigore il nuovo Dpcm che ha diviso l’Italia in tre zone secondo 21 parametri: gli stessi che hanno classificato le Marche con valori «in diminuzione, di poco sopra la soglia», e quindi da inserire nell’area gialla. Tuttavia il servizio sanitario proprio ieri ha segnalato altri 697 contagiati ed un aumento di ricoveri negli ospedali della regione. Per quanto riguarda gli infetti , ancora una volta il numero più altro è nella provincia di Ancona (218), seguita da Ascoli Piceno (203), Macerata 109), Fermo (92), Pesaro Urbino (51), oltre a 24 positivi di fuori regione.

Il report

Questi casi comprendono 112 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (155), contatti stretti di casi positivi (198), contatti in setting lavorativo (17), contatti in ambienti di vita/divertimento (34), contatti in setting assistenziale (8), contatti in setting scolastico/formativo (19), screening percorso sanitario (13) e 2 rientri da altra regione. Per altri 139 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. E se nell’ospedale di San Benedetto sono ormai esauriti i posti letto dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus, sono saliti a 504, (27 in più) i ricoveri per il virus negli ospedali marchigiani. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 60, (+4), quelli in aree di semi intensiva sono scesi a 130,( -7), mentre i degenti in reparti non intensivi sono ora 314, (+30). I positivi in isolamento domiciliare sono passati da 8.150 a 8.736. Gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 9.240. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, il Covid Hospital di Civitanova Marche ospita attualmente 8 malati in terapia intensiva e 14 in semi intensiva. Per il resto i degenti in terapia intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Ancona Torrette (dove c’è anche un caso in terapia intensiva neonatale), Pesaro (Marche Nord), Jesi, San Benedetto .

