Sgarbi al ristorante di Carriera, cena sfida contro il Dpcm Covid: «Questa è dittatura»

FANO - Nuova cena-sfida di Umberto Carriera, questa volta con ospite d'onore Vittorio Sgarbi. Carriera è stato protagonista di due clamorose cene protesta contro il Dpcm Covid e per due volte ha rimediato multa e chiusura del locale, "La Macelleria" a Pesaro e "L'osteria delle candele" a Candelara. Ma anche varie ospitate tv.

Questa volta, allo Chic Restaurant di Fano è arrivato, in appoggio alla protesta, anche Vittorio Sgarbi: "Si può perdere la salute per la libertà, ma non la libertà per la salute. Questa è una dittatura". Il tutto diramato in diretta sui social, ovviamente.

Ultimo aggiornamento: 7 Novembre, 09:15