Novità marchigiana per i bambini, per festeggiare i compleanni ai tempi del Coronavirus insieme ai loro amici a distanza ma insieme

in tempi di limitazioni per Coronavirus ci siamo inventati per primi in Italia una nuova soluzione per festeggiare i compleanni dei bambini stando a casa, distanti ma tutti connessi e coinvolti insieme, per portare felicità a tutti i bambini costretti a stare dentro casa.

E' un nuovo modo di festeggiare il compleanno in streaming nel quale colleghiamo online tutti gli amichetti e amichette del festeggiato/a e facciamo delle attività, giochi, balli, momento torta ecc. tutti insieme sotto la regia e animazione di una nostra animatrice professionale. La nostra soluzione prevede il coinvolgimento di tutti i bambini (dalle loro case, a volte anche con i loro genitori) in diretta e collegati tutti insieme via video e audio, intrattenuti dalle nostre animatrici. L'idea prevede anche delle personalizzazioni a tema dei compleanni per realizzare ambientazioni originali a seconda del personaggio favorito. In allegato alcune foto, abbiamo fatto feste in tutta Italia e anche in Francia, Messico, Usa e Canada.

E' un'innovazione unica in Italia (forse anche in Europa) che abbiamo ideato per portare felicità ai bambini nel giorno dei loro compleanni ai tempi del coronavirus. Siamo gli unici in Italia a farlo e stiamo portando allegria e felicità in tante case durante queste giornate di quarantena. L'idea è talmente apprezzata che facciamo compleanni anche per adolescenti e adulti.

La nostra idea ha risvolti importanti in tutta la filiera delle feste di compleanno. Infatti, dando la possibilità di realizzare comunque la festa (che altrimenti non verrebbe fatta), i nostri clienti contattano anche altri operatori (es. pasticcerie) per l'evento, dando così vivacità a un settore fermo da febbraio 2020. Inoltre, con la riduzione/eliminazione delle limitazioni, la nostra soluzione darà un impulso ancora più grande ad attività quali allestitori, negozi di giocattoli ecc.. Infine questa innovazione ha un notevole beneficio sociale perché riusciamo a fare in modo che il festeggiato/a possa passare insieme agli amici il giorno del suo compleanno.

La nostra Agenzia, delle Marche, è affermata a livello nazionale: negli anni abbiamo realizzato feste per il titolare delle Winx (Iginio Straffi) per Ikea, Carrefour, Angelini, Clementoni, il calciatore Mattia Destro, Dondup di Matteo Marzotto, Trenitalia, BCC, Regione Marche e tanti altri clienti

Crediamo sia una novità molto interessante a livello nazionale, ci rendiamo disponibili per un'intervista o articolo dove possiamo raccontare questa novità. Troverete informazioni in questi link:

https://www.animazioneitalia.it/compleanni-online/

https://www.animazionebambiniancona.it/compleanno-online-da-casa-virtuale/

