Prima smart working e tamponi, ora l'Erdis vaccina contro il Covid tutti i suoi dipendenti

URBINO - Dallo smart working ai tamponi, fino ai vaccini in autonomia. L’Erdis, Ente regionale per il diritto allo studio con il quartier generale ad Urbino, è pronto per dare avvio alla campagna di profilassi antiCovid di tutto il personale. I dipendenti dell’Ente marchigiano, istituito con la legge regionale 4 del 20 febbraio 2017, rientrano infatti tra coloro che hanno diritto alla somministrazione delle dosi contro il virus nella categoria del personale docente e amministrativo delle scuole, avendo un costante contatto con gli studenti delle Università delle Marche.



Da qui all’organizzazione di una campagna vaccinale interna agli uffici, il passo è stato breve.

L’equipe

Il responsabile della direzione tecnica Erdis, l’ingegner Michele Pompili si è confrontato con il servizio Sanità della Regione per rientrare all’interno della profilassi ed ha costituito una equipe vaccinale, costituita da un medico del Lavoro, dal personale sanitario proveniente dal laboratorio “BioLab” e da amministrativi di Erdis. L’equipe è stata formata seguendo il corso di 16 ore realizzato dall’Istituto superiore di sanità, si è accreditata presso la regione Marche ed i componenti sono stati profilati per poter accedere alla piattaforma vaccini. Un impegno ingente, che tutta l’equipe ha svolto in pochi giorni: mercoledì, scortati da una pattuglia dei carabinieri, il camion frigo di Erdis ha ritirato i 300 vaccini concessi dalla Regione, che nei prossimi giorni saranno somministrati al personale dell’Ente e a tutti i collaboratori. «Uno sforzo davvero imponente - ha affermato Angelo Brincivalli, direttore generale Erdis Marche - sono soddisfatto dell’ingente lavoro che l’Ente ha fatto in questo hanno per fronteggiare l’epidemia, un’attenzione continua, costante che ci ha permesso di aggredire i problemi, risolverli e continuare a mantenere i servizi attivi nonostante la tempesta».

La pandemia

Questa campagna vaccinale è l’ultima in ordine cronologico fra le iniziative antiCovid organizzate dall’Ente regionale per il diritto allo studio: «Una grande attenzione - spiega Brincivalli - è stata riservata ai dipendenti Erdis per permettere lo svolgimento delle attività in piena sicurezza in questo periodo di emergenza pandemica».

