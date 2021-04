Covid, sono 579 i nuovi contagi oggi nelle Marche. Il virus corre ancora a Pesaro e Ancona/ I ricoverati nelle regioni

ANCONA - Le Marche passeranno martedì 6 aprile dalla zona rossa a quella ragione, ma resta ancora alta l'allerta Covid. Oggi, sabato 3 aprile, sono stati 579 i nuovi positivi segnalati dal Gores. Un numero ancora piuttosto alto ma in leggero calo rispetto a ieri, ma sono calati anche i tamponi analizzati.

Sono stati testati 5785 tamponi: 2977 nel percorso nuove diagnosi (di cui 860 nello screening con percorso Antigenico) e 2808 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%). Sono ancora le province di Ancona (187) e Pesaro (151), quelle con più contagiati, seguite da Macerata (99) (Ascoli (38) e Fermo (32), 38 provengono da fuori regione.

I RICOVERATI NELLE REGIONI

OGGI 579 POSITIVI

I 579 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (131 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (204 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 145 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 860 test e sono stati riscontrati 63 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

