Covid, soltanto 25 positivi nelle Marche: due province a zero ma con pochissimi tamponi/ La progressione dei contagi

ANCONA - Crolla il numero dei nuovi positivi al Covid delle Marche, ma il dato, come ogni lunedì, va preso con le molle per l'esiguità del numero di tamponi analizzati la domenica. Oggi, lunedì 20 settembre, il Gores ha segnalato 25 nuovi positivi, il 5,5% dei 456 tamponi nuove diagnosi analizzati. Sostanzialmente stabile l'incidenza, che si attesta a 51,85 casi ogni 100mila abitanti. La maggior parte dei nuivi positivi è statata segnalata in provincia di Ancona (19), seguita da Macerata (4) e Ascoli Piceno (1). A zero contagi le province di Fermo e Pesaro-Urbino, uno il contagio proveniente da fuori regione.

Covid, in 18 mesi 113mila casi e 1,5 milioni tamponi. Nelle Marche ci sono oltre 2.900 persone con il virus

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

