Coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi: 301 in un giorno nelle Marche. Ecco dove il contagio corre/ I numeri delle regioni

ANCONA - La curva si abbassa, ma non si ferma l'allarme coronavirus. Oggi, mercoledì 28 aprile, il Gores ha infatti segnalato 301 nuovi positivi nelle Marche. Un numero in crescita rispetto agli ultimi giorni (223 ieri e 123 lunedì) e con un numero paragonabile di test analizzati: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso nuove diagnosi (di cui 695 nello screening con percorso Antigenico) e 2136 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,4%).

Sono state le province più a nord (Pesaro e Urbino, 86) e a sud (Ascoli Piceno, 73), quelle con più contagi nelle ultime 24 ore. A seguire Ancona (60), Macerata (51) e Fermo (25). Sono 6 i positivi provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 38POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 301 positivi comprendono soggetti sintomatici (58 casi rilevati), contatti in setting domest ico (80 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (100 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 42 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 695 test e sono stati riscontrati 38 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

