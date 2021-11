Covid, altri 416 nuovi positivi nelle Marche: su l'incidenza, il virus corre in una provincia/ Il trend dei contagi

ANCONA - Covid, torna ad impennarsi il numero dei nuovi positivi (e dei tamponi testati) nelle Marche, con il consueto "rimbalzo" del martedì dopo i dati del giorno prima riferiti ad un festivo. Oggi, martedì 30 novembre, il Gores ha segnalato 416 nuovi positivi, il 10,9% dei 3.810 tamponi nuove diagnosi analizzati. Continua a salire l'incidenza, che è arrivata a 187,7 casi settimanali ogni 100mila abitanti. A trainare i contagi oggi è la provincia di Ancona (129), seguita da Pesaro-Urbino (81), Ascoli Piceno (69), Fermo (67) e Macerata (52); sono 18 i casi provenienti da fuori regione.

I contagi per classi di età

Sono sempre le stesse due le classi di età maggiormente colpite dall'aumento dei contagi, quella tra 25 e 44 anni (121) e quella tra 45 e 59 anni (104), ma restano alti anche i numeri di bambini e ragazzi nelle fasce tra 6 e 10 anni (24), 11-13 (32) e 14-18 (30).

Ricoveri, i numeri di vaccinati e no vax

Stabili i rapporti tra vaccinati e non tra le fila di ricoverati e contagiati. In terapia intensiva il 25% dei ricoverati ha ricevuto 2 o 3 dosi di vaccino, il 75% sono no vax. In area medica il 39% è vaccinato ed il 61% no. Tra i casi positivi generali il 52% è con il siero ed il 48% no. Per quanto riguarda l'incidenza sono ricoverati in terapia intensiva 0,5 vaccinati e 4,5 no vax su 100mila; in area medica rispettivamente 2,6 e 11,2. Tra i casi positivi generali l'incidenza è di 19,6 su 100mila per i vaccinati e di 49,5 per i no vax.

IL TREND DEI CONTAGI

