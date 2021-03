Coronavirus, nuovo picco di positivi: sono 723 in un giorno nelle Marche. Sale il Maceratese/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Emergenza coronavirus, il Gores ha segnalato un nuovo picco di positivi oggi, sabato 27 marzo, nelle Marche: sono infatti 723 (621 e 674 negli ultimi giorni). In linea con le medie recenti anche il numero dei test effettuati e la percentuale di positività: è risultato infetto il 31,5% dei 2.290 tamponi analizzati. )l Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5649 tamponi: 3192 nel percorso nuove diagnosi (di cui 902 nello screening con percorso Antigenico) e 2457 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,7%).

APPROFONDIMENTI SAN COSTANZO Videomessaggio del sindaco che avverte i cittadini: «Fate... IL CASO Non si vaccina, il medico di un ambulatorio è positivo e manda...

Ancona una volta è la provincia di Ancona con quella con più casi (208), ma questa volta la seconda è Macerata (192), davanti a Pesaro (176), Ascoli (69) e Fermo (44). Sono 34 i positivi proveneineti da fuori regione.

Caos vaccini Covid: i medici di base convocano gli over 80, fioccano le disdette e sistema di prenotazioni di tilt

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 84 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 723 nuovi positivi di oggi comprendono soggetti sintomatici (75 casi rilevati), contatti in setting domestico (178 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (241 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 209 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 902 test e sono stati riscontrati 84 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA