Videomessaggio del sindaco che avverte i cittadini: «Fate attenzione al Covid o chiudo tutto»

SAN COSTANZO - «Manteniamo tutti la massima attenzione, non abbassiamo la guardia e non costringetemi a chiudere i parchi e i giardini pubblici». Videomessaggio a tema Covid del sindaco Filippo Sorcinelli che si è rivolto ieri pomeriggio ai suoi concittadini preannunciando un’intensificazione dei controlli sulle strade in accordo con la prefettura e in previsione delle imminenti vacanze pasquali.

La lotta contro il coronavirus non è ancora finita e le Marche restano zona rossa. «Come preannunciato il 24 marzo è partita la vaccinazione per le categorie prioritarie ed entro aprile si punta a completare gli over 80 e a implementare la fase successiva per il resto della popolazione. Ho scritto formalmente ai dirigenti Asur e Regione offrendo la disponibilità delle nostre strutture per la vaccinazione di massa. I nostri impianti ci sono: l’ambulatorio comunale e il palazzetto dello sport “Martina Pagnetti” per una partenza ancora più incisiva della campagna vaccinale. Abbiamo 32 positivi a San Costanzo ad oggi. Stiamo attenti, il virus gira e bisogna prestare sempre la massima attenzione. E’ importante farlo anche e soprattutto per le fasce più deboli. Siamo in zona rossa, non in zona rosa». A causa delle restrizioni anticovid, il consiglio comunale di martedì si terrà alle 21 in videoconferenza e sarà reso pubblico il giorno dopo.



