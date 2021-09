Coronavirus, nelle Marche 171 nuovi positivi con una provincia che corre. Due decessi, ma cala l'incidenza/ Il trend dei contagi

ANCONA - Resta alto ma sui livlli degli ultimi giorni il numero dei contagiati dal Covid nelle Marche, spinto in alto dalla diffusione della variante Delta. Scende l'incidenza e restano stabili i ricoveri, ma oggi purtroppo si registrano anche due morti:. Oggi, sabato 4 settembre, sono stati infatti 171 i nuovi positivi (ieri 172), 11,4% dei 1.499 tamponi prime diagnosi analizzati. Scende sotto quota 70 l'incidenza che si attesta a 68,60 infetti ogni 100mila abitanti. Continua ad essere Macerata la provincia con più contagi (53), seguita da Ascoli Piceno (32), Pesaro-Urbino (31), Ancona (25), Fermo (18): sono 12 i csi provenienti da fuori regione.

DUE DECESSI, RICOVERI +1

Oggi purtroppo sono stati comunicati due decessi: un 80enne di Ancona ed una 86enne proveniente da fuori regione, entrambi già afflitti da altre malattie. Nelle Marche, da inizio pandemia, sono morte 3.050 persone, 1.713 uomini e 1.337 donne. Salgono leggermente i ricoverati per Covid, che oggi sono 80, uno più di ieri. Salgono i degenti in terapia intensiva (22, +2), Restano 18 quelli in semi intensiva e scendono a 40 (-1) quelli nei reparti non intensivi. Sono 10 (+2) i pazienti assistiti nei pronto soccorso. Dei 171 nuovi positivi 33 erano sintomatici, 52 dovuti a contatti stretti con positivi, 49 a contatti domestici, 2 in ambito di vita/socialità e 3 in ambiente lavorativo; per 31 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

IL TREND DEI CONTAGI

