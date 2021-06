Coronavirus, 21 nuovi positivi e tre settimane con i numeri a posto: Marche in zona bianca lunedì/ La progressione dei contagi

ANCONA - Si chiude oggi ufficialmente la terza settimana di fila con i numeri a posto: le Marche possono brindare l'entrata in zona bianca Covid. le curve, infatti, continuano a scendere, ma, come testimoniano i due morti di ieri, la guardia non si può ancora abbassare. Oggi, giovedì 17 giugno, sono stati 21 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2265 tamponi: 1185 nel percorso nuove diagnosi (di cui 339 screening con percorso Antigenico) e 1080 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,8%). Sono state le province di Macerata e Pesaro-Urbino quelle con più contagi (5), seguite da Ancona (4), Ascoli Piceno (2) er Fermo (1). Sono 4 i contagi provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

OGGI 4 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 21 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (5 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.339 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

