ANCONA - Un altro carico umano di disperazione e speranza. È previsto per questa mattina, attorno alle 8 (situazione marina permettendo), l’approdo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che trasporta 73 migranti (di cui 18 minori, non ci sono donne) soccorsi il 7 gennaio al largo delle coste libiche.

Di fatto, darà il cambio alla Ocean Viking di Sos Méditerranée, arrivata alla banchina 22 con 37 profughi nella serata di martedì e ripartita ieri mattina in direzione Sicilia. Tutte le operazioni di soccorso e prima identificazione dei migranti della Ocean sono finite circa quattro ore dopo l’attracco, avvenuto alle 21.15. Poi, i pullman sono partiti per le destinazioni di prima accoglienza: strutture della regione per gli adulti, l’ex Hotel Massi di Senigallia per i minori, di età compresa tra i 15 e i 17 anni e 11 mesi.

A bordo della nave ne erano stati identificati 12, in realtà sono arrivati a quota 18. Sei giovani, una volta a terra, hanno dichiarato di essere minorenni nel corso delle procedure di identificazione. Le età dichiarate sono attualmente in corso di verifica. Per quanto riguarda, invece, le condizioni di salute, 32 hanno avuto una diagnosi di scabbia.



Le destinazioni



Sull’imminente futuro dei migranti della Geo, tutti gli adulti (sono 55) verranno portati nei centri di prima accoglienza al di fuori delle Marche, dato che la nostra regione ha raggiunto un livello di saturazione, con la presa in carico - prima dell’arrivo delle due navi Ong - di 880 profughi. I migranti verranno smistati nel Nord Italia. Ieri pomeriggio, dalla Prefettura facevano sapere che non erano ancora certe le destinazioni. I 18 minori, come quelli della Ocean, andranno all’ex Massi di Senigallia. A bordo della Geo si trovano persone (membri dell’equipaggio compresi) stremate dal viaggio. La nave arriverà ad Ancona dopo 5 giorni di navigazione, molti dei quali trascorsi con il mare in tempesta.



Il ponte allagato



«Stiamo andando a 2,5 nodi, invece di 10, non sono neanche cinque chilometri all’ora. Ci sono onde alte fino a 4 metri. I 73 sopravvissuti sono sul ponte più alto della Geo Barents, quello più basso è allagato. Qui il mal di mare si sente di più» diceva ieri Fulvia Conte, a capo dei soccorsi della nave. «I sopravvissuti sono stati malissimo, alcune persone hanno vomitato, esauste. Come del resto lo sono alcune persone dello stesso staff di Medici Senza Frontiere. Questi ultimi giorni di navigazione - continua Conte - sono stati una sofferenza inutile, aggiunta a già storie drammatiche, come quelle vissute dalla persone fuggite dalla Libia che per mesi sono state torturate».

Come Ochek, eritreo di 21 anni, picchiato e segregato dalle milizie, pronto a morire in mare pur di non essere catturato dalla Guardia costiera libica. O come un altro profugo, «scappato da casa sua dopo aver visto morire tutta la famiglia, uccisa davanti ai suoi occhi. La sofferenza inutile di questi ultimi giorni poteva essere evitata assegnandoci un porto più vicino rispetto a quello di Ancona» conclude Conte. Lo stesso disappunto è stato mostrato dal personale della Ocean Viking. I migranti «dopo aver affrontato una tempesta violentissima sono finalmente salvi. La condotta delle autorità italiane è illegale e poteva essere evitata con la designazione di un porto più vicino».



La task force



Per quanto riguarda la task force per la prima accoglienza, con un’area di 720 metri quadrati allestita appositamente per gli accertamenti sui migranti, oggi dovrà superare il secondo banco di prova nell’arco di sole 48 ore. I migranti da gestire, questa volta, saranno più del doppio. Ma i numeri non spaventano la Prefettura: «Ci vorrà più tempo per tutti gli accertamenti sanitari - diceva ieri il prefetto Darco Pellos - ma la macchina ha dimostrato di saper funzionare bene. Siamo contenti di quanto fatto».