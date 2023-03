Stretta nelle stazioni marchigiane: ad Ancona intensificati controlli e sanzioni da parte della Polfer

ANCONA- 3.306 persone controllate, 5 indagati, 225 pattuglie impegnate in stazione e 70 a bordo treno per un totale di 136 convogli ferroviari presenziati, 26 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, 8 contravvenzioni elevate, 4 minori rintracciati e 4 provvedimenti di allontanamento dalla stazione ferroviaria. È questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polfer quel che concerne Marche, Umbria e Abruzzo.

LEGGI ANCHE: Ancona, cade colpito da un autobus in manovra: spavento per un giovane in Piazza Cavour

Il dettaglio su Ancona

Nel corso dell’operazione, personale della Polfer di Ancona ha controllato un cittadino di origine straniera già colpito da un provvedimento di espulsione. Lo stesso è stato accompagnato al Centro Permanenza per rimpatrio di Potenza in attesa dell’esecuzione della misura. Sempre nel capoluogo, nel corso del pomeriggio di sabato 11 marzo, sono intervenuti gli agenti in collaborazione con i Carabinieri per ritrovare una donna che si era allontanata dall’ospedale di Torrette manifestando intenti suicidi. Infine, quattro persone sorprese in stato di ubriachezza sono state sanzionate e allontanate dalla stazione per almeno 48ore con provvedimento in materia di sicurezza urbana.