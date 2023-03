​Ancona, cade colpito da un autobus in manovra: spavento per un giovane in Piazza Cavour

ANCONA- Attimi di spavento ieri pomeriggio (11 marzo) in piazza Cavour ad Ancona per un giovane urtato da un autobus in manovra. Il fatto è accaduto proprio sotto i portici con il ragazzo che, cadendo, ha sbattuto contro il montante del veicolo. Necessario l'intervento della Croce Gialla che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Torrette.

Due tentativi "maldestri" di suicidio

Sempre ieri i sanitari della Croce Gialla sono intervenuti anche per soccorrere una donna di mezza età che aveva minacciato, piuttosto maldestramente, il suicidio in un paio di occasioni (prima urlando di volersi lanciare sotto un treno in totale assenza di convogli in transito poi, poco dopo, di voler togliersi la vita sotto un ponte). Per scongiurare ogni rischio sul posto era presente anche la Polfer.