ANCONA «Sulla A14 i lavori termineranno entro 2 anni». Parola del vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini che ieri, durante il question time alla Camera, ha aggiornato la road map sui cantieri di Autostrade, «società concessionaria che io presso settimanalmente». Una buona notizia per i tanti automobilisti che da decadi fanno i conti con il collo di bottiglia d’Italia. Ma il vice presidente del Consiglio sposta in avanti la linea dell’orizzonte e va oltre il contingente quando annuncia che «Per quanto riguarda l’ampliamento della A14 a sud di Porto Sant’Elpidio, è stato predisposto uno studio di fattibilità preliminare sia per il tratto marchigiano, sia per quello abruzzese. Studio che è stato condiviso con le istituzioni territoriali per ulteriori valutazioni sui possibili sviluppi successivi». Un primo, embrionale, tassello per quella terza corsia che libererebbe le Marche dall’imbuto.



La pausa



Nell’attesa degli sviluppi futuri, intanto sono ripresi lunedì i cantieri nel tratto della A14 che corre - si fa per dire - nel sud della regione. Lavori che saranno di nuovo sospesi per il ponte dell’Immacolata e per Natale, quando lo stop durerà 15 giorni. «Ho chiesto di ridurre al minimo l’impatto, anche per ridurre gli incidenti mortali - ha ricordato Salvini -. Abbiamo chiesto al concessionario di comunicare con cadenza periodica la pianificazione dei cantieri sulla A14. E grazie alla concertazione con i territori, dall’inizio dell’anno è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana, attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno». In orario diurno, spiega ancora il titolare del dicastero, viene garantita al traffico la percorribilità di almeno una corsia per senso di marcia. «E sono stati potenziati i presidi per garantire maggiore sicurezza - ci tiene a specificare -. Le opere di ammodernamento sulla A14 rappresentano una priorità inderogabile», conclude Salvini. La speranza è che queste parole si traducano in uno sprint che fin qui è mancato.