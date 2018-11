Pannelli marci nelle Sae: Borrelli chiede scusa a "Le Iene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO - Sae marce a Visso, il capo nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli ammette che qualcosa non ha funzionato. «Sono indignato, questo modello organizzativo i cui controlli fanno capo alla Protezione civile e alla Regione non ha funzionato. È mia intenzione cambiarlo. Io ci metto la faccia, è mancato il controllo sul montaggio», con queste parole il numero uno nazionale del dipartimento, ha risposto alle domande della giornalista delle Iene Roberta Rei, durante il servizio andato in onda martedì sera, sulla vicenda delle Sae con i pannelli ed i soffitti marci, trovate in alcune aree Sae a Visso.