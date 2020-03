Coronavirus, bollettino Italia: 101.739 casi totali (+4.050), 11.591 morti (+812), 14.620 guariti (+1.590)

ROMA - Il bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 30 marzo 2020 conta un totale di 101.739 contagiati dall'inizio dell'epidemia, con un incremento rispetto a ieri di 4.050 unità. I morti arrivano a quota 11.591, 812 più di ieri. I guariti sono ora 14.620, con una crescita nelle ultime 24 ore di ben 1.590 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Gli attualmente positivi sono 75.528, con un incremento nelle ultime ore di 1.628 unità. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ore è maggiore rispetto al dato di ieri: 477.359 test contro 454.030.

Il caso Lombardia. Continua a diminuire la crescita dei contagi: i positivi sono 42.161, con un aumento di 1154 rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1592 casi in più. Rimane alto il numero dei decessi, con 458 vittime in più che porta il totale a 6.818. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. Calano anche i nuovi contagiati a Milano: ieri erano 247, oggi sono 154, per un totale di 8676 positivi in tutta la provincia.

