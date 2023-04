VinciCasa premia Mogliano: giocata da 500mila euro. Il fortunato ora ha 2 anni per comprare casa

MOGLIANO - VinciCasa: vinta una casa a Mogliano. Al vincitore 200.000 euro subito e 300.000 per l'acquisto dell'immobile. Il mese di aprile sta continuando a regalare delle vincite importanti. Nella settimana dopo le festività della Pasqua, è stato il turno di un appassionato del VinciCasa delle Marche e precisamente di Mogliano, in provincia di Macerata. Per le Marche si tratta delle secondo vittoria nel giro di un mese: a Monteporzio, in provincia di Pesaro e Urbino, lo scorso 11 marzo.

Un premio complessivo da 500.000 euro è quanto si è aggiudicato un fortunato giocatore al concorso VinciCasa di ieri. Il premio di prima categoria del VinciCasa è infatti di 500.000 euro totali, ma viene erogato con 200.000 euro subito in contanti e 300.000 euro per l’acquisto di una o più case sul territorio italiano come riporta l'Agenzia Agimeg.

La schedina vincente

La schedina vincente era del tipo "1 Pannello". A vincere è stato un fortunato giocatore di Mogliano. La giocata fortunata è stata fatta nel punto vendita Sisal Capitani Niko situato in Contrada XX settembre, 46. In luce anche 31 punti ‘4’ da 60,78 euro, 590 punti ‘3’ da 11,29 euro e 4.638 punti ‘2’ da 1,98 euro.

La combinazione vincente

Il giocatore è riuscito a centrare questa combinazione: 4-7-11-16-23. Con la vincita della casa a Mogliano, il Vincicasa ha premiato le Marche in ben 6 occasioni. La regione ‘regina’ dei premi maggiori al Vincicasa rimane però il Lazio, seguita da Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. In totale, da quando è nato il Vincicasa sono state vinte ben 192 case.

Come riscuotere la vincita

Se si è stati così fortunati da centrare tutti i 5 numeri della combinazione del Vincicasa e si è quindi vinta una casa, va riscossa la vincita direttamente agli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. E’ necessario avere con sé, oltre alla ricevuta di gioco vincente, un documento d’identità ed il codice fiscale. il vincitore ha due anni di tempo per scegliere la casa e concludere l’acquisto!

Ecco gli indirizzi degli Uffici Premi di Milano e Roma: Ufficio Premi di Sisal – Roma, viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ufficio Premi di Sisal – Milano, via Ugo Bassi 6, 20159 – Milano. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Per richiedere il premio al Vincicasa, si hanno 60 giorni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. cdn/AGIMEG