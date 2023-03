MONTE PORZIO - Super vincita a Castelvecchio di Monte Porzio, dove un fortunato giocatore si è portato a casa la ragguardevole somma di 500mila euro. Castelvecchio frazione di un paese di 2.700 abitanti, Vincicasa, un gioco da pochissimo introdotto nel mercato dei grattini: insomma un vero colpo grosso.

La fortuna



La vittoria al Vincicasa, nel concorso di venerdì. E’ stato centrato un “5” da 500mila euro. II fortunato ha vinto 200mila euro subito in contanti ed il resto da investire per l’acquisto di una casa, come prevede la modalità del gioco stesso. La schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal di Strada Cesanense 82 a Castelvecchio. Nella tabaccheria, edicola cartoleria gestita da Federica Tarsi Paolini la fortuna è passata addirittura due volte perchè sempre venerdì, nel corso della stessa estrazione, è stato centrato anche un “2” da 2,11 euro. La combinazione vincente del concorso è stata 9 10 12 16 26. Centrati inoltre nel concorso di venerdì 9 punti “4” da 179,64 euro a testa, mentre i 349 punti “3” vincono 16,38 euro. I titolari dell’attività commerciale cesanense hanno scoperto la bellissima vincita nella mattinata di ieri, consultando il computer. Grande la gioia e la soddisfazione: «Ci fa molto piacere questa importante vincita. Al Vincicasa negli ultimi periodi non giocano più in molti, insomma non c’è ressa e, seppur capita che a tentare la fortuna sono anche delle persone di passaggio, non credo sia questo il caso.



L’intuizione



«Anzi potrei confessare di avere qualche idea sull’identità di chi si è portato a casa la bellissima somma». Se poi aggiungiamo che la casa è il sogno di qualsiasi italiano, oltre alla cifra importante il vincitore ha messo solide fondamenta anche per realizzare un’abitazione. Sul sesso o la professione del fortunato da via Cesanense bocche cucite anche se è ovvio che l’aspettativa che il fortunato o la fortunata possa farsi vivo, è l’ultima a morire. In effetti si tratta di una delle vincite più consistenti nella valle del Cesano, Il colpo grosso è stato sfiorato poco più di un mese fa a Pergola, dove è stato centrato un 5 al Superenalotto da quasi 26mila euro. Il 6 sarebbe valso 340milioni di euro.