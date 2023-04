VALFORNACE - Ancora sangue sulle strade maceratesi. Ed è ancora un motociclista a perdere la vita. A poche ore di distanza dal tragico incidente di cui è stato vittima il 62enne Massimo Aquilanti di Santa Maria Nuova, morto sul colpo dopo uno scontro in moto con uno degli amici che viaggiava insieme a lui a Camerino, ieri un altro drammatico schianto. A perdere la vita un papà di 40 anni, Vinicio Aristei, nato a Foligno e residente a Terni.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Schianto tra due moto durante la gita tra amici ad Amatrice: Massimo Acquilanti muore a 62 anni

È successo a Valfornace, lungo la strada provinciale 99, tra Sant’Ilario e Fiordimonte. Erano circa le 15.30 quando è scattato l’allarme. Il 40enne viaggiava in sella alla sua Bmw insieme ad altri due amici, anche loro umbri. I tre avevano deciso di approfittare della bella giornata di sole per una gita nell’entroterra maceratese. Ma quell’uscita all’insegna della spensieratezza e della passione per le due ruote si è presto trasformata in tragedia.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino, guidati dal comandante Angelo Faraca, Aristei si è scontrato con un’auto che proveniva dal senso opposto. Una Land Rover Defender condotta da una persona della zona. Era l’ultimo della fila quando si è verificato il tragico impatto frontale, dopo una curva, e i suoi amici si sono accorti della tragedia solo quando sono tornati indietro perché non lo vedevano più. Subito hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le condizioni del 40enne sono apparse gravissime sin da subito, tanto che gli operatori hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma l’elicottero è rientrato alla base perché per Aristei non c’era già più nulla da fare. Inutili i disperati tentativi degli operatori sanitari di salvargli la vita. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per qualche ora sia per consentire i soccorsi che i rilievi. È in fase di ricostruzione, infatti, da parte dei carabinieri, la dinamica dell’incidente.

La notizia della morte di Aristei (lavorava in un’azienda a Massa Martana) si è subito diffusa nella sua terra. Sposato e con una figlia di 11 anni, abitava a Terni da una quindicina d’anni. La tragica scomparsa ha destato profondo cordoglio nella città umbra, dove il 40enne, definito da tutti un ragazzo d’oro, si era trasferito dopo il matrimonio con Letizia.