Sbanda e si schianta contro un albero: ragazzo 25enne grave a Torrette

URBISAGLIA – Grave incidente stradale ieri sera a Urbisaglia: ragazzo di 25 anni in gravi condizioni a Torrette. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22,15 sull’ex Statale 78, dove il ragazzo, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un albero. Completamente distrutta la parte anetriore del veicolo. Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dall’auto ed il 118 che, viste le sue condizioni, ha disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.