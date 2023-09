URBISAGLIA Grave lutto nella famiglia e nell’azienda Tombolini. Ubaldo Tombolini si è spento la scorsa notte all’età di 74 anni. Aveva dedicato la sua vita all’azienda di famiglia fondata dal fratello Eugenio, insieme agli altri suoi fratelli Mario, Alfio, Giuliana e alla cognata Franca. Ubaldo, uomo di grandi valori e fervente sportivo, lascia la moglie Noemi, le figlie Michela e Chiara e il nipote Federico. A tutti i familiari, la famiglia Tombolini, azienda e dipendenti si stringono in un ricordo affettuoso.



Il funerale si svolgerà oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia. Ieri e oggi l’azienda Tombolini resta chiusa per lutto. Il sindaco della città Paolo Francesco Giubileo e tutta l’amministrazione comunale «si stringono al dolore della famiglia Tombolini per la scomparsa del caro Ubaldo. A nome di tutta la cittadinanza un ultimo ringraziamento al cofondatore dell’omonima ditta che tanto ha dato negli anni all’intera comunità di Urbisaglia e a tutto il territorio», è il messaggio di cordoglio inviato dal Comune. La Tombolini è stata fondata da Eugenio Tombolini, sarto, che nel 1964 (l’anno prossimo compirà pertanto 60 anni) ha aperto un laboratorio di sartoria artigianale per confezionare abiti da uomo commissionati dai negozi sparsi in tutta Italia. È lo stesso Comune di Urbisaglia a dare il nome all’azienda: “Urbis”. Nel 1970 nasce la prima collezione prêt-a-porter da uomo col marchio “Urbis”. Nel 1987, dopo la prematura scomparsa di Eugenio, le redini dell’impresa passano nelle mani di sua figlia Fiorella. E nel 1996 arriva il marchio Tombolini. Oggi Tombolini dà lavoro a circa 120 persone e ha chiuso il 2022 a quota 12 milioni di euro di ricavi. L’azienda è guidata da Silvio Calvigioni, esponente della terza generazione della famiglia Tombolini.