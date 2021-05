La cantante Malika Ayane arriva in moto e gira un video. Che sorpresa ad Urbisaglia

URBISAGLIA - Una visita a sorpresa e del tutto inattesa, quella di Malika Ayane, nelle Marche, dove è arrivata per girare un video. La cantante è arrivata in moto, biker perfetta in sella alla sua potente due ruote. Alla Locanda Le Logge di Urbisaglia è stata ospite per un po’ e ne ha anche approfittato per truccarsi e prepararsi alle riprese. Un incontro graditissimo e inaspettato per Andrea Tombolini, titolare della Locanda Le Logge e sua madre Natalina Mari, che hanno anche contribuito alle riprese del video dando consigli su qualche location in paese e nei dintorni. Di recente Malika Ayane era stata ospite a di una struttura ricettiva a San Ginesio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA