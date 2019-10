X Factor 2019, anticipazioni: i Måneskin tornano a casa. Per l'opening arriva Lewis Capaldi

X Factor 2019

. Domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 21.15, nel secondo live del talent di Sky prodotto da Fremantle, i giudicisi batteranno per difendere le proprie squadre, mentre Alessandro Cattelan manterrà il suo ruolo super partes alla guida della gara.L’opening di questa settimana è all’insegna del Green: da sempreè sensibile ai temi legati all’ambiente e al rispetto della natura e del pianeta. Anche Intesa San Paolo, main partner del programma, ha deciso di sposare questa causa con l’iniziativa "Sounds Green. L’albero è vita”, che ha ideato in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane. All’inizio della puntata l’, al debutto sul palco di X Factor, interpreterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved, inno dell’amore universale. L'artista rivelazione scozzese, che con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent - pubblicato nel 2019 - ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto dell'Europa, arriva a X Factor fresco del primo posto anche nella classifica americana e presenterà il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.Per loro si tratta di un ritorno sul palco dove è iniziato il successo da record. La band romana che si esibirà sulle note di Le Parole Lontane, già disco d’oro, ha conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 230 milioni di stream su Spotify, collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 66 date sold out in Italia e in Europa.La sfida tra gli undici concorrenti ancora in gara si svolge in due classiche manche e ogni giudice ha compiuto le proprie assegnazioni:ha deciso di affidare ai suoi Under Uomini solo brani italiani interpretati da donne, quindiEnrico Di Lauro interpreterà Cieli immensi di Patty Pravo,Lorenzo Rinaldi canterà La notte di Arisa,a Davide Rossi è stato assegnato In alto Mare di Loredana Bertè.per le sue Under Donne ha deciso di dareSummertime Sadness di Lana Del Rey a Giordana PetraliaFix You dei Coldplay a Sofia Tornambene.l, al timone dei Gruppi e anche il favorito alla vittoria dai Bookmaker (Stanleybet.it lo mette in cima alla classifica a quota 2,00), ha assegnato7 Rings di Ariana Grande ai SierraClocks Go Forwards di James Bay ai SeawardsTake Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda.Infine,proverà a stupire il pubblico avendo dato aNicola Cavallaro Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus,Scomparire di Giovanni Truppi ad Eugenio CampagnaMy Sweet Lord di George Harrison a Marco Saltari.Tutti i giorni alle 19.35 l’appuntamento è con X FACTOR DAILY, capitanato da Luna Melis. La giovanissima rapper sarda segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, X FACTOR WEEKLY, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.