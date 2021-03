Precipita per tre metri durante le polizie a scuola: grave un bidello

TREIA - Cade mentre sta facendo dei lavori di pulizia nella scuola. L’uomo, un bidello di 59 anni di San Severino, è ora ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove è stato trasportato in ambulanza. I medici gli hanno riscontrato trauma all’addome: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Mancavano pochi minuti alle 9.30 di ieri quando si è verificato l’infortunio nella scuola “Dante Alighieri”, in via Lanzi, in questi giorni chiusa a causa del Covid-19. Ieri mattina il bidello stava facendo dei lavori di pulizia nel soffitto del salone all’ingresso; era salito ad un’altezza di circa 3 metri quando improvvisamente ha perso l’equilibro ed è caduto a terra battendo violentemente all’addome. I colleghi hanno immediatamente avvertito il 118 e nel giro di qualche minuto l’ambulanza è arrivata sul posto. Il medico, dopo le prime cure, constatata la gravità delle ferite riportate, ha disposto il trasferimento del ferito all’ospedale di Torrette in ambulanza (l’eliambulanza era impegnata per un altro intervento a Civitanova).

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Treia per ricostruire cosa fosse accaduto, e il tecnico del lavoro del Servizio di prevenzione e sicurezza, ambiente e lavoro dell’Area Vasta 3, per accertare i motivi che hanno procurato l’infortunio sul lavoro.

