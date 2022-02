Scoperta choc dei vicini, lo trovano morto in casa: addio Silvano, storico bidello della Bruno da Osimo

OSIMO - Trovato riverso a terra nel bagno di casa, ormai privo di vita. Osimo piange la scomparsa improvvisa di Silvano Piergiacomi, 74 anni, storico bidello della scuola elementare Bruno da Osimo di via Santa Lucia. Celibe e senza figli, Silvano viveva da solo in un appartamento di una palazzina lungo via Chiaravallese, poco distante dalla chiesa di San Paterniano.

Visti alcuni problemi di salute, in particolare neurologici e respiratori, aveva affidato ad alcuni vicini di casa le chiavi della propria abitazione in caso di necessità. E così ieri mattina quei vicini, non vedendo Silvano uscire da un paio di giorni né sentire rumori dalla sua casa, hanno aperto il portone e sono entrati per assicurarsi che stesse bene. Ed è a quel punto che hanno ritrovato il 74enne a terra in bagno, stroncato versomilmente da un malore.

Hanno provato a chiamare i soccorsi ma sia i sanitari del 118 sia il medico legale hanno confermato la morte naturale avvenuta da almeno 36-48 ore. Sul posto, avvertite dal 118, anche due pattuglie del commissariato di polizia, che tramite una squadra della Scientifica ha appurato che non c’erano state effrazioni, né alcun indizio che facesse pensare a un suicidio, confermando l’ipotesi della morte naturale. Silvano era persona ben voluta che si vedeva spesso passeggiare in centro. La salma è stata riconsegnata alla famiglia di un cugino per i funerali.

