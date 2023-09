MACERATA - Perde i sensi sul balcone davanti agli occhi di una vicina, inutili i soccorsi. È morto così ieri mattina Marco Marinangeli, ex collaboratore scolastico ora in pensione. Aveva 62 anni. La tragedia si è consumata poco dopo le 8 nella frazione di Sforzacosta dove l’uomo, celibe e senza figli, viveva da solo al primo piano di una palazzina in via Tano. In base a quanto successivamente ricostruito l’ex collaboratore scolastico era uscito in balcone per fumare una sigaretta.

Una vicina lo aveva visto ma poi, all’improvviso l’impensabile: la donna ha visto il 62enne accasciarsi a terra e, pur fortemente spaventata, ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto nel giro di pochissimi minuti sono intervenuti sia i sanitari del 118 con un’ambulanza sia i vigili del fuoco, sono stati questi ultimi a mettere i sanitari in condizione di poter accedere in casa per prestare i soccorsi all’uomo. Purtroppo però, al loro arrivo Marinangeli era già morto e nulla hanno potuto fare se non constatarne l’avvenuto decesso.

Gli accertamenti

Come accade in questi casi, sul posto, al civico 62 di via Tano sono arrivate le forze dell’ordine per effettuare gli accertamenti di rito. E ieri sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Dell’accaduto è stato informato anche il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Rosanna Buccini. Accertato che la causa della morte del 62enne è naturale, il magistrato ha ritenuto di non dover disporre ulteriori accertamenti. Ieri, la notizia della morte dell’ex collaboratore scolastico si è diffusa a macchia d’olio a Sforzacosta e nelle realtà vicine. In passato, prima della pensione, il 62enne aveva lavorato nella scuola primaria di Casette Verdini di Pollenza. In tanti ieri hanno appreso la tragica notizia della prematura morte del maceratese con sgomento e profondo dolore.