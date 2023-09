POTENZA PICENA La musica che Alessandro amava e il rombo di motori dei Sacrata bikers motoclub hanno rotto il silenzio e la commozione nella chiesa Corpus Christi di Porto Potenza per l’ultimo saluto al giovane di 34 anni morto nella notte tra martedì e mercoledì per un malore (l’ipotesi è quella di uno choc anafilattico, ndr) dopo aver assunto un farmaco per il mal di gola. In centinaia ieri pomeriggio si sono stretti attorno al dolore di mamma Daniela e papà Paolo e di tutti coloro che conoscevano quel giovane appassionato di moto e di montagna, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi gli è stato accanto.





La chiesa non è riuscita a contenere tutti: in molti hanno ascoltato l’omelia nel piazzale esterno. È stato difficile anche per il parroco don Massimo Fenni - come lui stesso ha ammesso - trovare le parole di fronte a tanto dolore: «La morte di Alessandro non deve essere vana - ha detto -. Deve essere un inno alla vita, allo stare insieme, all’amore. Così il seme che ha lasciato potrà germogliare e lasciare un segno». Poi a ricordarlo sull’altare, al termine della celebrazione, è stata un’amica: «Ognuno di noi custodisce un momento prezioso vissuto insieme a lui. Ora vivrà in ogni brindisi, alla vista delle montagne che amava. Alessandro ha saputo trasmettere gioia a chi ha avuto l’onore di conoscerlo». Poi la commozione è stata rotta dalla musica: gli amici del 34enne hanno cantato una canzone dei Pink Floyd e un’altra dei Guns N’ Roses. Ad attendere il feretro sul sagrato le moto dei Sacrata bikers motoclub. Quando la bara è uscita hanno lasciato andare i motori e il rombo ha accolto l’uscita insieme a un applauso scrosciante.

Il dolore di tutta la comunità per la tragedia

Difficile per i presenti lasciar andare la bara. Hanno atteso diversi minuti prima di andar via, ogni tanto risuonava un applauso. Grande il dolore per l’intera comunità che conosceva molto bene Scocco. Il 34enne è morto nell’abitazione di famiglia, in zona Spinnaker a Porto Potenza. Il giovane aveva accusato un malore dopo aver assunto un farmaco da banco per placare il mal di gola. Subito dopo, però, ha iniziato a sentirsi male e i familiari hanno immediatamente fatto partire l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Porto Potenza e l’automedica. I sanitari hanno provato a rianimare il 34enne per più di un’ora ma senza riuscirci. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile: il cuore di Alessandro Scocco ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto Potenza e della Compagnia di Civitanova guidati dal capitano Massimo Amicucci. L’ipotesi più probabile resta quella dello choc anafilattico, ma bisognerà attendere la relazione del medico legale Antonio Tombolini per conoscere l’esito degli accertamenti e degli esami svolti durante l’autopsia.