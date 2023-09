POTENZA PICENA È stata eseguita ieri mattina, all’ospedale di Civitanova, l’autopsia sul corpo di Alessandro Scocco. L’ipotesi più probabile resta quella dello choc anafilattico seguito all’assunzione di un farmaco per la gola ma bisognerà attendere la relazione del medico legale Antonio Tombolini per conoscere l’esito degli accertamenti e degli esami svolti. Era presente anche il tossicologo Rino Froldi. La pm Rosanna Buccini ha aperto un fascicolo sulla morte del giovane.

Il 34enne è morto nella notte tra martedì e mercoledì, nell’abitazione di famiglia, in zona Spinnaker a Porto Potenza. Il giovane aveva accusato un malore dopo aver assunto un farmaco da banco per placare il mal di gola. Subito dopo, però, ha iniziato a sentirsi male e i familiari hanno immediatamente fatto partire l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Porto Potenza e l’automedica. I sanitari hanno provato a rianimare il 34enne per più di un’ora ma senza riuscirci. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile: il cuore di Alessandro Scocco ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto Potenza e della Compagnia di Civitanova guidati dal capitano Massimo Amicucci. Tra i fatti da chiarire anche se la terapia fosse stata prescritta da un medico e se Scocco avesse già assunto in precedenza quel farmaco. Sin dai primi accertamenti svolti dal medico legale arrivato nell’abitazione dove si è consumato il dramma, la prima ipotesi emersa è stata quella dello choc anafilattico a causa di una reazione allergica. Ipotesi che sembrerebbe confermata anche dai primi riscontri dell’esame autoptico. Ieri la salma è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali. Intanto l’intera comunità si è stretta attorno a mamma Daniela e papà Paolo. La camera ardente è stata aperta ieri pomeriggio e lo resterà questa mattina alla sala del commiato delle pompe funebri Carestia di Potenza Picena. I funerali questo pomeriggio alle 16.30 nella chiesa Corpus Christi di Porto Potenza. Il giovane era un ragazzo molto conosciuto in città per la sua passione legata allo sport, allo sci e alla montagna. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia e rimbalzati sui social.