Droga e proiettili nel casolare di un insospettabile sorvegliato dai cani

di Daniel Fermanelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Nuovo blitz antidroga della polizia. In azione gli agenti della Squadra mobile della questura di Macerata, diretti dal commissario capo Maria Raffaella Abbate. In un casolare di Treia, sorvegliato da cani da guardia, sequestrati droga e munizioni, a finire nei guai è un insospettabile di 50 anni.«Dall’analisi e dall’esame dei risultati investigativi che vengono raccolti giornalmente - sottolinea la questura -, attraverso pattugliamenti e controlli del territorio, i poliziotti della Squadra mobile hanno rilevato che l’attività di spaccio nella città di Macerata, al momento risulta quasi annullata e che è stata dislocata nei paesi limitrofi in modo particolare nelle zone di campagna e nei casolari».