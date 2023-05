TREIA - Il dito incastrato nella serratura di una porta. Un bambino di nemmeno tre anni operato d’urgenza al Salesi di Ancona. Momenti di angoscia quelli vissuti ieri nell’asilo nido montessoriano Beato Pietro da Treia, nella frazione di Passo. Erano circa le 14.30 quando un bambino sarebbe rimasto con il pollice incastrato nella serratura di una porta che, nel chiudersi, gli ha amputato il dito.



APPROFONDIMENTI L'INFORTUNIO Esplode una bombola nell'azienda a Schieppe di Orciano: operaio ferito, arriva l'eliambulanza

Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, viste le condizioni del bambino, hanno allertato l’eliambulanza. Icaro è atterrato al campo sportivo Giovanni Compagnoni: il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona dove ieri sera era ancora in corso l’intervento di ricostruzione del pollice. Mario Capparucci, presidente della cooperativa Prisma che gestisce la struttura, si è recato in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute del bambino. «Un incidente che può capitare all’improvviso - le sue parole -. Un dito che si infila nella chiusura della porta e l’incidente nonostante le educatrici fossero proprio lì. Sebbene ci sia una sorveglianza continua, sono cose che accadono. Sono stato al Salesi per accertarmi che tutto procedesse bene. Vedere un bambino che sta male è sempre una grande sofferenza, ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio».



Capparucci ci tiene a evidenziare come la macchina dei soccorsi sia stata rapida ed efficiente. «Una rapidità encomiabile. L’ambulanza è arrivata subito, la diagnosi è stata fulminea, i genitori sono subito arrivati per confortare il bambino e le educatrici hanno mantenuto un ottimo autocontrollo». Grande anche la vicinanza delle altre famiglie. «I genitori del nido hanno partecipato con attenzione a quanto accaduto. Ho avuto tante telefonate da parte di chi era preoccupato. Passo di Treia è una piccola comunità ma molto unita e questo fa piacere. Vogliamo proseguire nel nostro impegno cercando di lasciarci presto alle spalle questo triste episodio».