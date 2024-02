TOLENTINO - Quando il design si intreccia con l’arte, la storia e la cultura di un territorio. E insieme affondano le radici in una struttura che da quando venne costruita (era il 1922) sembra destinata a lasciare un segno nella storia di Tolentino, dell’Italia e del mondo.

L’edificio

È Villa Gabrielli, i cui spazi restaurati iniziano a fare capolino nelle foto diffuse sulle pagine social di Interno Marche. Questo il nome dell’hotel, pronto ad aprire i battenti a primavera, pensato e voluto dal Cavalier Franco Moschini, già presidente di Poltrona Frau, legato a doppio filo con l’edificio di viale Cesare Battisti che ha voluto restaurare, con l’obiettivo di trasformarlo in una struttura capace di segnare la svolta nel settore della ricettività. È rinato così l’edificio che dai primi del ‘900 rese Tolentino un punto di riferimento per la pelletteria.

La storia

Villa Gabrielli ha ospitato per anni l’opificio Nazareno Gabrielli, divenuto poi un noto brand di moda. Simbolo dello sviluppo socio-economico della città grazie all’indotto creato, la villa è anche molto cara a Franco Moschini per motivi personali e professionali: lì ha vissuto per un certo periodo di tempo, lì è rinata la Poltrona Frau, nel 1963. Così, dove è stata scritta la storia della pelletteria e al tempo stesso dell’emancipazione femminile - come non ricordare le donne che lavoravano nell’opificio e che venivano chiamate “Gabrielline” - , oggi viene scritta un’altra pagina importante per lo sviluppo socio-economico del territorio. Dove una volta c’era la produzione dell’opificio, c’è la promozione dell’arte e del design; gli spazi dove, invece, c’era la vita familiare sono dedicati all’accoglienza.

L’iter

È il 2016 quando Villa Gabrielli viene acquisita dalla Moschini Spa per rientrare in un progetto di valorizzazione e riqualificazione. Si inizia a lavorare alla progettazione e nel 2020 viene avviato il cantiere. Il frutto degli ultimi anni di lavoro è stato già in piccola parte anticipato con le foto scattate negli spazi interni alla villa. Ma già dall’esterno è chiaramente visibile una nuova luce. Interno Marche ha dedicato ogni stanza - trenta in tutto - a un designer internazionale che ha collaborato con Franco Moschini e le sue aziende, costruendo così un unicum storico, culturale e artistico che dalle Marche si rivolge al mondo. È invece dedicata proprio a Franco Moschini, la suite presidenziale. Un elegante loft nella torretta di Villa Gabrielli, con una vista privilegiata su Tolentino e il suo panorama. Al suo interno, una preziosa selezione di arredi iconici e scelti personalmente dall’imprenditore. Realizzati anche una spa con palestra e spazi polifunzionali per riunioni ed esposizioni. Inoltre, un bistrot dal suggestivo nome L’Opificio che richiama le origini della villa e una grande lobby con lounge bar, entrambi aperti anche alla città. L’obiettivo è quello di ospitare chi soggiorna a Tolentino per lavoro ma anche turisti e soprattutto amanti del design. Una vera e propria destinazione, che si inserisce in un più ampio progetto di promozione e valorizzazione del territorio dell’alto maceratese ad opera di Franco Moschini e della Fondazione Design Terrae, all’insegna del «bello, buon e ben fatto».