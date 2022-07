TOLENTINO - Sgomento a Tolentino per la morte di Valentina Pasqualini. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 44 anni, è deceduta a causa di un incidente stradale, avvenuto lunedì intorno alle 20, in contrada San Martino, a poca distanza dalla sua casa, lungo la strada che conduce a Belforte del Chienti. Ieri mattina è stata eseguita l’ispezione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Macerata, poi è stata consegnata ai familiari.

I funerali si terranno domani alle 9 nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. La funzione funebre sarà celebrata da don Arile Velox. La salma sarà tumulata nel cimitero di Appennino di Pieve Torina dove riposa anche Rodolfo, il papà di Valentina. La camera ardente viene allestita stamattina alla casa funeraria Rossetti in via La Malfa.

Valentina Pasqualini lascia i figli Lorenzo e Leonardo, la mamma Francesca, il fratello Celso con Silvia e Guendalina, il compagno Andrea, i parenti, gli amici e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. La notizia della morte della donna, che lunedì sera si è subito diffusa a macchia d’olio, ha suscitato profonda commozione in città. Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti ai familiari in questo momento di grande dolore, molti i messaggi lasciati dagli amici sulla pagina di facebook in ricordo della ragazza.