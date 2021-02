Si ustiona al lavoro: l'operaio di 44 anni resta ancora ricoverato in prognosi riservata

TOLENTINO - Rimane riservata la prognosi dell’operaio di 44 anni, residente a Tolentino, rimasto ustionato mercoledì sera mentre era al lavoro, all’interno dello stabilimento di un’azienda, poco lontano dal Castello della Rancia. Le sue condizioni sono gravi, ma il quarantaquattrenne non è in pericolo di vita.

Ora è all’ospedale civile di Macerata e i medici stanno valutando se trasferirlo al nosocomio dorico di Torrette o al Centro grandi ustionati di Cesena. Erano da poco trascorse le 21 di mercoledì. L’operaio stava verniciando una parte di una macchina quando improvvisamente si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno coinvolto l’uomo procurandogli ustioni alle braccia e alle gambe. I colleghi, che si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno immediatamente dato all’allarme, hanno telefonato agli operatori sanitari del 118. Nel giro di alcuni minuti l’ambulanza è giunta in contrada Colombo. L’operaio, dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Una volta giunto al nosocomio, il ferito è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

