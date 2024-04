Operaio di 24 anni ucciso a colpi di pistola, il giovane si trovava all'interno della sua auto: è giallo nel Reggino

di Redazione web 1 Minuto di Lettura

Lunedì 8 Aprile 2024, 11:32 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

Un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Dalle prime notizie, l'uomo stava lavorando quando è stato raggiunto dai colpi sparati da ignoti. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il giovane si trovava all’interno della sua automobile, dove è stato rinvenuto il cadavere questa mattina.



Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell'omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Secondo le prima informazioni la vittima era incensurata.