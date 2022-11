Paura a Tolentino, si barrica in casa con un coltello: bloccata e portata in ospedale

TOLENTINO – Armata di coltello si chiude in casa, impedendo ai familiari di entrare. Allarme in una abitazione a Tolentino: la donna, alla fine, è sata disarmata dai carabinieri per evitare che potesse farsi del male e poi trasportata all'ospedale.

L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 21.30. A dare l’allarme sono stati i familiari della donna, che si rifiutava di aprire loro la porta, dicendo che voleva restare sola. Teneva in mano un coltello. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. I militari dell’Arma sono riusciti a disarmare la donna: è stata portata all’ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.