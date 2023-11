PESARO Barricata nella stanza d’albergo al quarto piano, dove aveva trascorso la notte, non aveva intenzione di abbandonare l’alloggio e tanto meno pagare quanto dovuto. I titolari dell’Hotel San Marco di via XI Febbraio hanno provato a persuaderla ma senza alcun successo. Quando hanno tentato di utilizzare il passepartout per accedere alla camera si sono resi conto che l’ingresso era bloccato.

In effetti la donna, 58 anni, aveva spostato il letto contro la porta e bloccato la maniglia con una zeppa di fortuna. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che intorno alle 13.10 sono usciti dalla caserma. Anche loro, nonostante strumenti più efficaci, non sono riusciti ad aprire la porta mentre hanno evitato di sfondarla perché la donna dava segni di squilibrio e soprattutto minacciava di suicidarsi volando giù dal quarto piano.

Dal quarto piano



I vigili erano arrivati sul posto con tre mezzi tra i quali l’autoscala e quindi hanno raggiunto il quarto piano dell’hotel impedendo alla 58enne di mettere in pratica ciò che minacciava. Nel giro di pochi minuti, ha accettato di aprire la porta ed è stata affidata alle cure del personale del 118 già pre-allertato e presente sul posto. La donna avrebbe detto di vivere a Pesaro in un appartamento in viale Trieste ma al momento non c’è alcun riscontro. In via XI Febbraio è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Le manovre di soccorso che si sono concluse poco dopo le 14, sono state seguite da molti curiosi e in quella parte centralissima della città, all’ora di pranzo, erano in gran numero sia per la presenza del distretto sanitario che dell’istituto scolastico Mamiani.