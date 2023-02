​Truffa on-line a Tolentino, rubati ad una donna 2750 euro: denunciati due uomini già noti alle forze dell'ordine

TOLENTINO- Sono stati denunciati dai carabinieri di Tolentino due uomini, uno residente in Lombardia e l'altro a Roma, per una truffa online messa in atto ai danni di una donna. Entrambi gli uomini erano già noti alle forze dell'ordine per reati di natura analoga.

La dinamica

Durante la vendita da parte della donna di un oggetto d'arredamento su un noto sito online, gli uomini l'avevano contattata per l'acquisto invitandola a recarsi presso una postazione ATM. Circuendola abilmente l'avevano convinta - per ricevere il pagamento - a inserire determinati codici tali da comportare undici operazioni di ricarica da 250 euro ciascuna su due post pay per un totale di 2750 euro. Le indagini a seguito di denuncia hanno consentito di risalire ai possessori delle carte.